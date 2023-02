Diaz illude, poi perde in rimonta al PalaDolmen contro il Dream Team Palo / CLASSIFICA

Sconfitta in rimonta per la Diaz che cede al PalaDolmen 6-4 contro il Dream Team Palo del Colle in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Diaz che parte bene sbloccando il risultato con Antonio Di Benedetto che supera Stasi su assist di Allison. Il raddoppio arriva su calcio di punizione al minuto otto con Walter Divincenzo. Dream Team Palo che si riversa nella metà campo avversaria per provare a recuperare, ma in gol ci va ancora la Diaz che all’11’ in contropiede si porta sul 3-0 grazie ad Alemao. Passano trenta secondi e Marolla accorcia con un tiro dalla distanza che vale il momentaneo 3-1. Ospiti che al 13’ esauriscono il bonus falli, Allison realizza il 4-1 su tiro libero. Biscegliesi che falliscono altri due tiri liberi a disposizione: palo di Allison e Divincenzo che si fa parare il tentativo da Stasi. Si va al riposo sul 4-1 Diaz.

Nella ripresa partono meglio gli ospiti che centrano un palo. Gara che sembra in controllo per gli uomini di Capurso, poi al 7’ Guarino inserisce il portiere di movimento e Lopopolo compie subito due interventi prodigiosi. Al 9’23” Perrucci fa 4-2, tre minuti dopo lo sfortunato autogol di Di Benedetto su tiro di Bellaver riapre i giochi. Nel finale succede di tutto. Contini viene espulso dopo aver ostacolato Lopopolo, ma in fase di impostazione i biancorossi non si intendono lasciando spazio a Marolla di realizzare il 4-4. Padroni di casa che non sfruttano due clamorose palle gol, poi Divincenzo viene espulso dopo aver atterrato Marolla. In superiorità numerica Perrucci sigla il gol del 5-4, seguito da De Liso che a porta sguarnita realizza il definitivo 6-4.

Diaz sempre quarta in graduatoria, ma con un distacco dalla terza che aumenta di un punto e con il Sammichele che ha due gare in meno rispetto ai biscegliesi.

