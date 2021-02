Diaz grinta e cuore, ma a Canosa arriva una sconfitta

Termina con la settima sconfitta stagionale per la Diaz il turno infrasettimanale, valido come recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie B disputato in casa del Canosa.

Di Chiano alla vigilia deve fare a meno di due pedine fondamentali come Cadini e Giorgio, ma passa in vantaggio con la rete di Roberto Sasso. Gli uomini di mister Lodispoto ribaltano il parziale portandosi in vantaggio, Elia timbra il cartellino segnando il gol del nuovo pari. Diaz che mette la freccia con Natale Di Benedetto, ma il Canosa è squadra tosta e nel giro di poco tempo ribalta nuovamente il parziale andando negli spogliatoi avanti 4-3. Ripresa che vede allungare i padroni di casa, Di Benedetto (doppietta personale per lui) accorcia per rimanere in scia, poi l’allungo dei rossoblù di casa sino al 7-4. Di Chiano sotto di tre reti prova la carta del quinto di movimento, ma la situazione non migliora. Lo stesso Di Benedetto viene espulso in maniera quantomeno dubbia, botta e risposta per l’8-5 (Iodice in gol per la Diaz). Canosa che va in gol per la nona volta portando a casa la vittoria finale. Per la Diaz una partita gagliarda contro un ottimo avversario e sabato prossimo si torna al PalaDolmen per affrontare lo Sporting Venafro che nella stessa giornata ha vinto la prima gara stagionale contro il Barletta.