Diaz: gara con Canosa rinviata, il club precisa la propria posizione

Il match odierno tra Canosa e Diaz, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5 è stato rinviato.

Lo si apprende dal comunicato numero 557 della Divisione Calcio a 5 che scrive quanto segue: “Con riferimento a quanto disposto con Comunicato Ufficiale N. 510 del 22.01.2021, in

merito all’applicazione degli aggiornamenti al Protocollo FIGC del 2 dicembre 2020,

verificata la documentazione pervenuta;

sentita la Federlab;

preso atto che la mancata effettuazione dei test diagnostici non è imputabile alle Società coinvolte, si dispone il rinvio della gara a data da destinarsi.

Dopo pochi minuti è giunta in redazione una nota della Diaz che precisa la sua posizione in merito, “La ASD Diaz intende specificare che nei giorni scorsi ha provveduto a rispettare la procedura inserita dalla Divisione Calcio a 5 effettuando con Federlab i tamponi a tutti i componenti della gruppo squadra con esito negativo per i sottoposti al test. Una precisazione doverosa che la dirigenza biancorossa ritiene di sottolineare, visto che quanto affermato non è riportato sul comunicato della stessa Divisione Calcio a 5″.