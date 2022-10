Diaz fermato sul pari dal Castellana, in C1 sconfitta ad Altamura per il Futbol Cinco

Giornata avara di vittorie per la biscegliesi del futsal che sono scese in campo nei rispettivi campionati oggi pomeriggio.

In Serie B la Diaz non va oltre il pari casalingo contro il Castellana nel quinto turno del girone G. Castellana in fuga dopo due minuti e mezzo grazie alla doppietta di Pineiro. Alemao accorcia, poi nel finale di frazione gli arbitri annullano un gol parso a tutti regolare sul tocco sotto porta di Divincenzo. Nella ripresa Di Benedetto si fa parare un rigore, Alemao impatta e nei secondi finali manda sul palo un tiro libero che poteva valere i 3 punti.

Sconfitta esterna per il Futbol Cinco Bisceglie che perde 6-4 il confronto sul campo dell’Alta Futsal, valido per il sesto turno di Serie C1. Decisive per i padroni di casa le doppiette di Catucci e Arduo, oltre ai gol di Lorusso e Aruanno. Tra le fila degli uomini di Tritto da segnalare la tripletta di D’Elia e la puntuale marcatura di Sinigaglia.

