Diaz, esame playoff in casa della capolista Aquile Molfetta

La sosta pasquale è alle spalle, ed in casa Diaz si lavora per preparare il finale di stagione più elettrizzante degli ultimi anni. Domani al PalaPoli biscegliesi ospiti delle Aquile Molfetta per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Diaz quinta in classifica e reduce dal 7-2 inferto allo Chaminade due settimane fa, “Non è stata una delle migliori prestazioni – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – questo aspetto l’ho evidenziato alla squadra perché se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati e vedendo gli impegni che ci rimangono, bisogna dare necessariamente di più”. Di fronte la capolista del girone che dopo il doppio confronto vittorioso contro la Real Dem si è nuovamente appropriata del primato con un punto di vantaggio sul Canosa. Penultimo impegno della stagione regolare con due squadre che hanno ancora un obiettivo da raggiungere, “Sara una partita difficile per entrambi, loro si giocano il campionato e vengono da due vittorie importanti – continua il tecnico della Diaz – ma anche a noi servono punti”. Sulla partita di domani, “La mia squadra deve fare una gara attenta, cercare di sbagliare il meno possibile perché loro in questo sono bravi, se commetti errori ti fanno male, bisogna sacrificarsi in tutte e due le fasi, solo così possiamo uscire vittoriosi”.

Aquile Molfetta e Futsal Bitonto gli avversari di una Diaz che vuole a tutti i costi centrare una storica qualificazione ai playoff promozione in A2, che sarebbe il picco massimo nella storia del sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino, “Dobbiamo cercare di vincerle tutte, la Real Dem deve recuperare delle partite, ma non saranno partite facili per loro, vedremo alla fine cosa succede. Io sono fiducioso – conclude mister Di Chiano – per noi sarebbe un risultato straordinario disputare i playoff, se non dovesse succedere pazienza, non ho nulla da rimproverare al gruppo perché so che hanno dato tutto”.

Diaz che avrà a disposizione Rafa Cadini, dopo aver scontato il turno di squalifica cosi come lo stesso Di Chiano. Calcio d’inizio previsto per le ore 16.