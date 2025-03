Diaz eliminata in semifinale di Coppa Italia dal Futsal Villorba

Si ferma in semifinale il cammino della Diaz Bisceglie in Coppa Italia di Serie B. Al PalaBadiali di Falconara i pugliesi sono stati sconfitti questa mattina 2-0 dal Futsal Villorba.

Di Chiano recupera Rappa, squalificato, De Cillis inaugura la giornata con un diagonale dalla destra che si spegne a fondo campo, poi sale in cattedra il Villorba che impegna più volte Di Ciaula. Stefanon manda la palla sul palo, Rexhepaj invece non fallisce incastonando il pallone all’incrocio dei pali per il vantaggio veneto al 9’56”. Diaz che reagisce con il tentativo di Binetti chiuso in corner da Venier. Due minuti dopo ci prova De Cillis di testa dal limite dell’area, palla fuori. I biscegliesi continuano a creare occasioni: Dell’Olio scocca un diagnale che Venier respinge. Al 17′ ancora De Cillis ha sui piedi la palla del pari ma il diagonale viene ciabattato a fondo campo.

La ripresa parte con il tentativo di Rexhepaj respinto da Di Ciaula, poco dopo è Madu sotto porta a mangiarsi il raddoppio. Pedone impegna Venier con una diagonale dopo sei minuti. Bella conclusione dalla distanza di Tarantino, ma il pallone termina di poco a lato. I ritmi calano leggermente, Laino da banda destra sfiora il palo più lontano. Buona manovra Diaz con Dell’Olio che scarica palla per Sasso, Venier risponde presente. Occasione d’oro per De Cillis al 14′, il bomber biscegliese solo in area manda il diagonale fuori. Rexhepaj fa lo stesso due minuti dopo spedendo fuori un comodo pallone. Villorba che raddoppia al 16’28” con una perla di Tenderini su cui non ci può arrivare Di Ciaula. Di Chiano inserisce Tarantino prima e Dell’Olio poi quinto di movimento, ma in gol ci va Venier per il definitivo 3-0. Diaz eliminata dalla manifestazione. Foto: Divisione Calcio a Cinque