Futsal: Diaz e Nettuno in trasferta, Futbol Cinco ospita il Polignano

Nuovo turno di campionato per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 7 febbraio alle ore 16.00.

Derby appulo-lucano per i biancorossi di Di Chiano di scena a Ferrandina per affrontare la compagine locale in occasione del sedicesimo turno del torneo serie B girone G. L’obiettivo è quello di centrare il tredicesimo successo nella regular season così da consolidare la vetta della graduatoria. I lucani invece, puntano a conquistare l’intera posta in palio per avvicinarsi alla zona playoff. Sono ben 20 i punti di differenza tra le due squadre (la Diaz ne ha 36 contro i 16 del Ferrandina). Statistiche alla mano, si affrontano la seconda e la terza miglior difesa del girone G. I biscegliesi hanno subito 36 reti contro i 43 della compagine allenata da Zancanaro che da calcettista ha affrontato diverse volte sia il Bisceglie calcio a 5 (con le maglie di Marca Trevigiana e Polizia Penitenziaria Maran) che il Futsal Bisceglie (con la casacca del Policoro e CMB). Nel match d’andata la Diaz si impose per 5-3. Serena De Michele di Vasto è l’arbitro designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Alberto Montella di Battipaglia. Crono: Massimo Petroccelli di Policoro.

Riscattare il ko di Ostuni. Con questo spirito il Futbol Cinco ospiterà al “Pala Cosmai” il Volare Polignano nel sesto turno del girone di ritorno del campionato serie C1. Si tratta di un autentico scontro salvezza tra due contendenti che vanno a caccia di punti per mantenere la permanenza nella massima categoria regionale. Le due squadre sono separate da cinque punti (7 per il Cinco mentre il Polignano ne ha 12) e rientrano tra le compagini meno prolifiche del torneo avendo segnato rispettivamente in 52 (Cinco) e 41 (Polignano) occasioni. Nel match d’andata, la squadra barese vinse per 4-2. Dirige l’incontro Alessandro Boccuzzi di Bari affiancato da Cosmo Damiano Lovero di Molfetta. Cronometrista Gabriele Gadaleta di Molfetta.

Derby della sesta provincia per il Nettuno di scena al “Parrocchia Spirito Santo” di Trani ospite dell’Apulia Trani nella seconda giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. Una buona occasione per tornare a fare punti e smaltire la delusione dell’eliminazione in Coppa visto che la squadra tranese è ancora al palo. Nel match d’andata i biancazzurri di Landriscina vinsero per 6-3. La gara sarà diretta da Pierpaolo Tanisi di Lecce.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco Bisceglie