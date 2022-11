Diaz per il riscatto con il Pisticci, Futbol Cinco a Polignano, impegno in casa del Nettuno

L’ultimo weekend del mese di novembre presenta tre match molto interessanti per le rappresentanti biscegliesi nel futsal Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sabato 26 alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso puntano al riscatto dopo il ko esterno contro il Sammichele ospitando al “Paladolmen” il Comprensorio Sport Pisticci nel nono turno del campionato cadetto girone G. Sulla carta, i biscegliesi hanno i favori del pronostico in quanto affronteranno una squadra che ha ottenuto tre punti in 8 gare ed è reduce da tre ko consecutivi. Diaz a caccia del bottino pieno per diminuire il gap dalle compagini che la precedono. La gara sarà diretta da Pasquale Ramieri di Frosinone affiancato da Alessandro Naspini di Roma 2. Crono Amedeo Lacalamita di Bari.

Interrompere la lunga striscia negativa di risultati. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco che si recherà al “Pala Gino D’Aprile” di Polignano a Mare per affrontare il Volare Polignano nell’undicesimo turno della massima competizione regionale. Nerazzurri che vogliono conquistare l’intera posta in palio per abbandonare l’ultima posizione in classifica in compagnia del Barletta calcio a 5. I padroni di casa invece, puntano a voltare pagina dopo i due ko consecutivi con Alta Futsal e Futsal Terlizzi. Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta e Daniele Spagnulo di Taranto sono i direttori di gara designati.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà la Soccer Altamura. I biancazzurri vogliono dare continuità al buon pareggio esterno maturato con il Futura Bitonto. La contesa sarà arbitrata da Giacomo Dicataldo di Barletta.

