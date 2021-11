Diaz e Futbol Cinco tornano a ruggire, Nettuno cade in casa

Due vittorie in tre match. E’ un bilancio quasi positivo per le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 13 novembre.

I biancorossi tornano alla vittoria dopo tre turni superando al “Paladolmen” per 5-1 il Futsal Bitonto nel sesto turno del campionato cadetto girone G grazie alle reti del “mastino” Di Benedetto, autore di una doppietta, degli ex Caggianelli e De Liso nonchè di Xerach. Con l’affermazione interna, la seconda stagionale, la Diaz si porta a quota 7 punti in classifica che significa sesto posto in compagnia del Dream Team Palo del Colle, vittorioso per 9-8 sul Senise. Nel prossimo turno, in programma sabato 20 novembre, i biscegliesi affronteranno proprio il Dream Team.

Blitz esterno per il Futbol Cinco che sbanca il “Pala Pineta” di Conversano superando per 4-2 i padroni di casa degli Azzurri nel nono incontro del massimo torneo regionale di calcio a 5. I tre punti a favore dei nerazzurri giungono in virtù delle due reti firmate da De Cillis rimpinguate dai sigilli di Sinigaglia e D’Elia. I ragazzi di Tritto, al quarto successo in campionato, si portano a quota 13 punti così come Aradeo e Futsal Barletta a due lunghezze dalla zona playoff. Sabato prossimo, al “Paladolmen” arriverà la capolista Futsal Noci che ha sconfitto il Barletta calcio a 5 per 5-3.

Ko interno per il Nettuno battuto per 8-5 al “Centro Sportivo Aurora” dalla prima della classe Cus Bari nella sesta giornata del campionato serie C2 girone A. Per i biancazzurri a segno Valente con una doppietta, Formicola, Paglione e Di Clemente. Biscegliesi che rimangono sempre a quota 3 punti e, nel prossimo incontro, si recheranno nella tana della Public Molfetta.

