Calcio a 5: Sconfitte per Diaz e Cinco

Non è il pomeriggio che Diaz e Cinco avrebbero sperato, con entrambe formazioni biscegliesi uscite sconfitte nei rispettivi impegni; la prima esce dal PalaPansini con il pesante 1-5 incassato in coppa contro il Defender Giovinazzo C5, mentre la seconda si arrende al Real Molfetta con il risultato di 3-9.

Notte fonda per la Diaz, che viene eliminata in Coppa Divisione con un passivo pesante da suggerire. Le marcature di Fanfulla, autore di una doppietta, Rotunno, Colamaria e Marolla spengono qualunque speranza di qualificazione dei biscegliesi, che devono adesso pensare solo a ripartire e mettere in archivio la brutta sconfitta.

Negativo anche l’esordio nel massimo campionato regionale per il Cinco, che perde per 3-9 al Palacosmai; a niente servono la doppietta di Sinigaglia e il gol di Tritto. Le ben cinque reti di Murolo, oltre alla doppietta di De Toma e ai gol di Reyno e Giancola, rimandano alla prossima giornata qualunque aspettativa su un risultato positivo per il Cinco, che deve ora mettersi alle spalle il risultato pesante, maturato contro un avversaria ben più attrezzata, e andare avanti in quella che sarà una lunga e avvincente stagione.

