Diaz e Futbol Cinco puntano al riscatto, Nettuno alla ricerca della continuità

Nuovo weekend di campionato per le tre portacolori biscegliesi che scenderanno in campo sabato 12 Novembre tutte alle ore 16.00.

La Diaz cerca il riscatto dopo il ko esterno contro la capolista Dream Team Palo del Colle nel match casalingo contro l’Alma Salerno nel settimo incontro del campionato cadetto girone G. I biscegliesi hanno i favori del pronostico in quanto affrontano l’ultima della classe che non ha ottenuto punti sinora. Gli ospiti hanno segnato solo 7 gol che ne fanno la compagine meno prolifica del torneo. La Diaz, dinanzi al proprio pubblico, ha ottenuto 4 punti sui 10 totali e, con una vittoria, può accorciare il gap dalle compagini che la precedono. La gara sarà diretta da Fabio Talaia di Policoro coadiuvato da Franco Ferra sempre di Policoro. Crono: Domenico De Candia di Molfetta.

Interrompere l’astinenza di punti. E’ questo l’intento del Futbol Cinco di scena al “Pala Disfida- Mario Borgia” di Barletta per affrontare la compagine locale biancorossa nel nono turno della massima competizione regionale. I nerazzurri hanno necessità di invertire la rotta per scalare posizioni in classifica essendo attualmente terzultimi con 6 punti proprio in compagnia del Barletta calcio a 5. Si affrontano due tra le peggiori difese del campionato avendo subito rispettivamente 43 e 48 gol. Dirigerà l’incontro Giancarlo Lanzellotti di Molfetta affiancato da Claudio Pacucci di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Pansini” di Giovinazzo ospite della Emmebi Futsal Giovinazzo. I biancazzurri puntano al tris di successi consecutivi dopo quelli con Azetium Rutigliano e Public Molfetta. Le due contendenti navigano a centro classifica con 6 punti e vogliono scalare ulteriori posizioni. Nettuno che detiene il secondo miglior attacco con 30 gol all’attivo. Vincenzo Rizzi di Foggia è l’arbitro designato per l’incontro.

Foto: Felice Nichilo