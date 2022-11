Diaz e Cinco ko, pareggio per il Nettuno

Bilancio quasi totalmente magro per le rappresentanti biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 19 novembre.

I biancorossi di Capurso vengono sconfitti per 5-1 dal Sammichele 1992 nel match disputatosi al “Pala Lagravinese”. Per i padroni di casa a segno Davila con una doppietta, Telesca, Gonzalez e Loschiavone. Per i biscegliesi invece, gol di Allyson che è valso il momentaneo 2-1. La Diaz rimane sempre a quota 13 punti e, nel prossimo turno in programma sabato 26 novembre,ospiterà al “Paladolmen” il Comprensorio Sport Pisticci.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Cade ancora il Futbol Cinco battuto in casa per 5-3 dall’Azzurri Conversano nel decimo turno del massimo torneo regionale. I gol biscegliesi portano la firma di De Cillis, D’Elia e L’Erario. Nerazzurri che restano a 6 punti che significa penultimo posto in graduatoria. Sabato prossimo trasferta a Polignano in casa del Volare.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

L’unico risultato positivo proviene da Bitonto con il Nettuno che ha pareggiato per 3-3 in casa del Futura riscattando parzialmente la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale. Le tre reti del sodalizio biscegliese porta la firma di Gadaleta. Per i biancazzurri si tratta del secondo 3-3 consecutivo in trasferta e, con il punto esterno, salgono a quota 8 punti. Nel prossimo turno, De Cillis e soci ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” la Soccer Altamura.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2

Foto: Felice Nichilo