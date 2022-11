Diaz e Cinco ko, Nettuno vittoria in goleada /RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria e due sconfitte. E’ il bilancio delle biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 5 novembre nei rispettivi campionati di futsal.

Seconda sconfitta stagionale per la Diaz battuta a Binetto per 4-1 dalla capolista Dream Team Palo del Colle nel sesto incontro del torneo cadetto girone G. I padroni di casa sbloccano il risultato con D’Ambrosio, trovano il 2-0 con Marolla e triplicano con Dell’Olio. Pedone accorcia le distanze ma D’Ambrosio sigla la rete del definitivo 4-1. I biancorossi rimangono a quota 10 punti e, sabato prossimo, avranno l’occasione di rifarsi con il fanalino di coda Alma Salerno.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Battuta d’arresto anche per il Futbol Cinco che cede per 6-3 ai danni del Futsal Brindisi nell’ottavo incontro del massima competizione regionale. Per i brindisini a segno Natalino con una doppietta, a cui si aggiungono gli acuti di Corvetto, De Oliveira, Bellomusto e Caselli. Per i nerazzurri a segno Sinigaglia, De Cillis e Tritto. I biscegliesi, al quarto ko consecutivo, rimangono sempre a quota 6 punti in piena bagarre playout. Sabato 12 novembre, trasferta a Barletta per affrontare i locali biancorossi del Barletta calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Ancora una goleada casalinga per il Nettuno che batte per 11-4 il Public Molfetta nel quinto incontro del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri si portano a centro classifica con 6 lunghezze. Sabato prossimo, De Cillis e soci si recheranno nella tana dell’Emmebi Futsal Giovinazzo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo