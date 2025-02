Diaz e Cinco continuano a vincere, Nettuno sconfitto a Molfetta / CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 22 Febbraio.

I biancorossi di Di Chiano battono per 3-1 il Real Five Carovigno centrando così il dodicesimo successo stagionale. Le reti biscegliesi portano la firma di De Cillis (doppietta) e Sasso. La Diaz sale a quota 39 punti consolidando la prima posizione con due lunghezze di vantaggio sul Soverato (vittorioso a Ferrandina). Mercoledì sera impegno di Coppa contro il Nausicaa. In palio un posto per le Final Eight. Per quanto concerne il campionato, i biscegliesi osserveranno un turno di riposo e torneranno in campo sabato 8 Marzo ospitando proprio la vice capolista.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Continua il buon periodo di forma del Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” supera per 3-0 il Futsal San Martino nello scontro salvezza valevole per il ventunesimo incontro del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri doppietta di Sinigaglia ed acuto di Tritto. Una affermazione salutare per i biscegliesi che si portano a quota 15 punti, abbandonano l’ultima posizione e raggiungono proprio il San Martino in classifica. Sabato prossimo trasferta a Barletta per affrontare la Grimal.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Pesante ko esterno per il Nettuno sconfitto per 11-2 dalle Aquile Molfetta. Per i ragazzi di Landriscina reti di La Notte e Federico Valente mentre, per i molfettesi triplette di Santoruvo e Di Grumo, doppietta di Murolo a cui si aggiungono i sigilli di Clarelli, Muzio e Lattanzio. Il Nettuno resta a quota 22 e sabato prossimo ospiterà l’Altamura calcio a 5.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco