Diaz: Divincenzo e Igor Da Rocha firmano la vittoria nel derby col Castellana

Torna a conquistare l’intera posta in palio la Diaz che supera al “Paladolmen” per 2-1 il Castellana nella tredicesima, nonchè ultima giornata d’andata del campionato cadetto, girone G.

Mister Capurso, al ritorno in un impianto che ha regalato tantissime emozioni quando era il tecnico del Bisceglie calcio a 5, si affida a Giannantonio tra i pali, Pedone, Divincenzo, Antonio Di Benedetto e Gonzalez. I padroni di casa partono bene e dopo 1’30” sfiorano il vantaggio con Pedone la cui conclusione termina in corner. Un minuto e dieci secondi dopo, occasione nitida per Divincenzo ma l’estremo del Castellana si oppone deviando la sfera in fallo laterale. Gli ospiti aumentano il baricentro e a metà tempo il tiro di Salamida va di poco fuori. Nel finale di primo tempo, il “mastino” Di Benedetto centra il palo.

Nella ripresa, dopo otto minuti i biancorossi sbloccano il risultato con Divincenzo ben imbeccato da Di Benedetto al termine di una azione corale. Il raddoppio arriva al 9’18” con Igor Da Rocha artefice di una conclusione centrale. Sulle ali dell’entusiasmo la Diaz pigia sull’acceleratore ed a sei minuti dalla fine il palo nega la gioia del gol a Igor Da Rocha. A questo punto mister Basile gioca la carta Mastrangelo quinto di movimento e gli sforzi vengono parzialmente premiati con il gol di Salamida al 17′. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma la Diaz chiude tutti i varchi e porta a casa la quinta affermazione in campionato.

In virtù del risultato odierno, i biscegliesi si portano a quota 17 punti che significa sesto posto ad una lunghezza dalla quinta posizione occupata dallo Sporting Venafro battuto per 7-4 dall’Itria. Sabato prossimo, 22 gennaio, nuovo turno interno per i ragazzi di Capurso che ospiteranno al “Paladolmen” il Sammichele.

Foto: Felice Nichilo