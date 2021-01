Diaz di scena a Venafro per il recupero di Serie B

Nuovo impegno infrasettimanale per la Diaz che questa sera, ore 19, sarà di scena sul campo dello Sporting Venafro in occasione del recupero della settima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

La vittoria contro il Torremaggiore, prima stagionale al PalaDolmen, ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo di una squadra che appare in netta crescita dopo lo stop forzato di novembre. La coesione di squadra è diventato un collante che fa spesso la differenza in campo, unita poi alle giocate dei singoli che spesso portano a casa punti pesanti. Biancorossi di mister Di Chiano che di fronte si troveranno uno Sporting Venafro reduce dal 7-3 interno subito dalla capolista Aquile Molfetta. Molisani ultimi in graduatoria con un punto racimolato in nove gare disputate. Diaz che si presenta con bomber Elia in grande spolvero, 23 reti e capocannoniere del girone, oltre ad un ritrovato Cadini. Padroni di casa che dovranno fare a meno del portiere Madonna, espulso sabato scorso e squalificato. Diaz che dovrà giocare con la massima concentrazione una partita che li vede favoriti dal pronostico, ma che sul campo dovrà sudare per portare a casa l’intera posta in palio.

L’incontro sarà diretto da Gianluca Zuzolo di Caserta e Nicola Sorriso di Frattamaggiore; crono: Andrea Battista di Campobasso.