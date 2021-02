Diaz di nuovo in campo, c’è il Barletta; Di Chiano: “Gara dura in periodo intenso”

Continua il tour de force in casa Diaz che si ritrova a giocare la terza partita nel girone di una settimana ospitando questa sera, 17 febbraio ore 21, al PalaDolmen il Barletta per il recupero della settima giornata di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Biancorossi reduci da tre vittorie interne consecutive, ma l’insidia barlettana è da tenere in grande considerazione, “Sono contento della prestazione messa in campo dai ragazzi – dichiara il tecnico Giuseppe Di Chiano – perché hanno dimostrato spirito di sacrificio e grande attenzione nonostante si stia giocando in pratica ogni tre giorni da un po’ di settimane. Era importante portare a casa i tre punti contro il Mirto e ci siamo riusciti con merito”. Nel giro di quattro giorni ci sarà un insolito doppio confronto con il Barletta del patron Dazzaro reduce dalla sconfitta di sabato scorso per 5-2 sul campo del Canosa. Domani il recupero dell’andata e sabato il ritorno previsto da calendario, “Saranno due gare dure – ammonisce il tecnico biscegliese – continuando in un periodo che sapevamo essere denso di impegni. Recuperiamo Iodice dopo il turno di squalifica e cercheremo di dare continuità di prestazione cosi come fatto nelle ultime uscite”.

Diaz-Barletta sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 a partire dalle ore 20.55 e visibile sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.