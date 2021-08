Diaz, definito lo staff tecnico a disposizione di mister Danisi

I vari tasselli del puzzle stanno pian piano andando tutti ai loro posti. Oggi la Diaz rende noto lo staff che supporterà il tecnico Danilo Danisi in vista della prossima stagione nella Serie B di calcio a cinque.

Sarà Gaetano Pazienza il nuovo responsabile dell’area tecnica. Per il classe ’66, nativo di Bari, una nuova esperienza assieme a Danisi, dopo quelle vissute nella piazze di Andria e Bitonto. Preparatore dei portieri sarà Antonio Liso, 34enne bitontino, pronto a seguire Giannantonio ed il resto degli atleti messi a disposizione dal club. Diaz che si avvarrà, inoltre, di Gianni Cortese, barese classe ’79, nel ruolo di collaboratore tecnico, ed Emanuele Milo, 36 anni di Bitonto, che avrà un compito importante, quello di match analyst in vista della prossima stagione.

“Sicuramente poter contare su un gruppo di lavoro in cui gli interpreti si conoscono ormai da tempo – dichiara Danilo Danisi – lo vedo un punto di forza. Con Gaetano Pazienza, volendone citare uno, il sodalizio va avanti da un lasso d tempo prolungato e posso tranquillamente affermare di lavorarci praticamente in simbiosi. Il 90% sono uomini che mi seguono da sempre e con cui ho la fortuna ed il piacere di condividere la responsabilità della gestione tecnica che una stagione di futsal richiede. Approfitto, inoltre, per ringraziare pubblicamente Francesco Bacco, infaticabile e storico mio collaboratore – conclude – che purtroppo per ragioni esclusivamente lavorative non mi potrà seguire nella nuova esperienza biscegliese”.