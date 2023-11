Diaz corsaro in Calabria, Cinco ko di misura, Nettuno saluta la Coppa

Una vittoria, una sconfitta in extremis ed una eliminazione dalla Coppa Puglia. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 11 novembre.

Continua il percorso netto dei biancorossi di Di Chiano che superano per 3-1 il Casali del Manco Futsal nella quinta giornata del campionato cadetto girone G grazie alla doppietta di Garcia Rubio ed al sigillo di Amato. La Diaz sale a quota 15 punti con un vantaggio di cinque lunghezze sulle dirette inseguitrici (Senise, Città di Potenza, Casali del Manco e Alta Futsal. Sabato prossimo nuovo incontro in trasferta. Capitan Pedone e compagni saranno di scena a Castellana Grotte ospiti del Castellana c5 battuto per 5-2 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Nona battuta d’arresto in campionato per il Futbol Cinco sconfitto per 3-2 dal Volare Polignano nel match valevole per il decimo incontro del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri non basta la doppietta di D’Elia. Per la squadra locale invece, sono andati a segno Manelli (doppietta) e Baldo. In virtù del ko a Polignano, il Futbol Cinco rimane all’ultimo posto con 3 punti in classifica. Nel prossimo turno, i ragazzi di Tritto ospiteranno al “Pala Cosmai” la capolista Aradeo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Termina al primo turno l’avventura in Coppa Puglia per il Nettuno che cede per 5-2 al Giovinazzo. Le reti biancazzurre portano la firma di Cangelli e Papagni. Biancazzurri che si ritufferanno in campionato sabato 18 novembre e saranno di scena nella tana dell’Eraclio c5.

RISULTATI COPPA PUGLIA SERIE C2

Foto: Pagina Facebook Diaz