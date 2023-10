Diaz corsara a Noci, Futbol Cinco ancora ko / RISULTATI E CLASSIFICA

Bilancio parzialmente positivo per le biscegliesi Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 14 ottobre.

I biancorossi sbancano il “Pala Lezzi” di Noci superano per 4-3 i padroni di casa del Futsal Noci nella prima giornata del campionato serie B girone G grazie alla doppietta di Mongelli a cui si aggiungono i sigilli di Rubio e Sellak. I ragazzi di Di Chiano si portano a quota 3 punti così come Senise e Casali del Manco Futsal. Sabato prossimo, capitan Pedone e compagni ospiteranno al “Pala Dolmen” l’Essedi Maschito (Potenza) battuto per 8-1 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta casalinga per il Futbol Cinco battuto al “Pala Cosmai” per 3-2 dal Cus Bari nel quinto incontro del massimo torneo regionale di calcio a 5. Ai nerazzurri non bastano le reti di Tritto e L’Erario e rimangono sempre a 3 punti. Sabato prossimo trasferta a Carovigno contro l’RF che ha ceduto per 4-3 contro il Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco