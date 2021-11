Diaz contro l’ultima della classe, trasferta a Brindisi per il Futbol Cinco, Nettuno in casa

Chiudere il penultimo mese dell’anno solare nel miglior modo possibile. E’ questo l’obiettivo delle biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 27 novembre.

I biancorossi mettono nel mirino il terzo risultato utile consecutivo nel match casalingo contro il Senise valevole per l’ottavo turno del campionato cadetto girone G che avrà inizio alle ore 16.00. I biscegliesi partono con i favori del pronostico in quanto affronteranno l’ultima in classifica che ha racimolato un solo punto sinora (3-3 contro lo Chaminade). La Diaz ha segnato sinora 16 reti e ne ha subito 20 mentre, il Senise, è andato a segno in 22 occasioni ed è capitolata 39 volte (peggior difesa del girone). Non sarà della gara Antonio Di Benedetto appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Dirigerà l’incontro Antonio D’Addato di Barletta affiancato da Cristoforo Corsini e Vincenzo Buzzacchino di Taranto.

Alla stessa al “Pala Don De Franceschi” di Tuturano (Brindisi), scenderà in campo il Futbol Cinco ospite del Futsal Brindisi nell’undicesima giornata del massimo torneo regionale di futsal. Una gara che si preannuncia molto interessante con i nerazzurri vogliosi di riscatto dopo il ko interno contro la capolista Futsal Noci ed i padroni di casa che vogliono rimanere nella zona playoff e tornare a fare bottino pieno. Statistiche alla mano, si preannuncia una partita con gol considerando che i brindisini detengono il secondo miglior attacco con 54 reti (20 portano la firma di Caselli) ma la quarta peggior difesa con 47 gol subiti. I biscegliesi invece, ne hanno siglati 42 con il proprio estremo difensore che ha raccolto la sfera dalla propria rete per 48 volte. Coppia arbitrale made in Taranto. La gara sarà diretta da Paolo Giovanni Laghetti coadiuvato da Marco Dragone.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, ospiterà l’Audax Rutigliano nell’ottavo turno del campionato serie C2 girone A. I padroni di casa vogliono invertire la rotta e scalare posizioni in graduatoria. Gli ospiti invece, a proseguire la striscia positiva di risultati che dura dal quarto turno. L’arbitro designato per l’incontro è

Francesco Lovascio di Bari. Calcio d’inizio alle 16.00.