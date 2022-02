Diaz contro la capolista Canosa, Futbol Cinco in casa, Nettuno di scena a Giovinazzo

La Diaz vuole continuare il buon momento di forma, Cinco e Nettuno puntano ad ottenere i primi punti nel nuovo anno solare. Sono questi gli obiettivi delle portacolori biscegliesi che scenderanno in campo sabato 5 febbraio alle ore 16.00.

Al “Paladolmen”, i biancorossi di Capurso, ospiteranno il Canosa nella sedicesima giornata del campionato cadetto, girone G. I padroni di casa vogliono proseguire quanto di buono fatto sinora, consolidare la quinta posizione in graduatoria e magari rosicchiare punti dalle compagini che la precedono in graduatoria. Non sarà facile contro la prima della classe la quale punta a dare continuità dopo il successo maturato contro il Senise e interrompere la striscia negativa di risultati in trasferta. Difatti, i ragazzi di Lodispoto, hanno ottenuto due ko nelle ultime due gare disputate lontano da casa. Inoltre, gli ospiti vogliono approfittare dello scontro al vertice tra Itria e Dream Team Palo del Colle per cercare di aumentare il vantaggio proprio sulla compagine giallorossa. Si affrontanno la quarta miglior difesa contro il reparto offensivo più prolifico. I biscegliesi hanno subito sinora 38 gol mentre, la compagine rossoblù ne ha siglati ben 76 Nel match d’andata il Canosa si impose per 6-3. Diaz-Canosa sarà diretta da Diego Ramires di Lecce coadiuvato da Stefano Prisco sempre di Lecce. Cronometrista: Claudio Pacucci di Bari.

Alla stessa ora, al “Pala Poli” di Molfetta, toccherà al Futbol Cinco che affronterà il Futsal Monte Sant’Angelo nella seconda giornata di ritorno del massimo campionato regionale. I nerazzurri di Tritto, reduci da due battute d’arresto di fila tra campionato e coppa, vogliono conquistare punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Gli ospiti invece, puntano ad interrompere l’astinenza di punti che dura da cinque giornate. Non si esclude una gara ricca di gol. La squadra garganica detiene il terzo miglior attacco con 73 gol fatti ed al contempo la peggior difesa con 96 reti incassate. Il Cinco ne ha siglati 59 e ne ha subiti 68 che ne fanno il secondo reparto difensivo più perforato. La gara è stata affidata a Martino Carrieri di Brindisi affiancato da Simone Petracca di Lecce.

Chiude il programma il Nettuno ospite, al “Pala Pansini” di Giovinazzo, della squadra locale dell’Emmebi Giovinazzo nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie C2 girone A. Biancazzurri che tornano in campo dopo quasi un mese di mezzo. Di fronte un Giovinazzo voglioso di riscatto dopo la pesante sconfitta per 9-1 contro il Cus Bari. Enzo Emanuele Caposeno è l’arbitro designato per il match.

Foto: Felice Nichilo