Diaz comincia in casa il girone di ritorno, Da Rocha: “Battere Sammichele per un posto playoff”

Comincia il girone di ritorno in Serie B di calcio a 5 e la Diaz lo affronta giocando nuovamente davanti al pubblico di casa ospitando domani, ore 16, il Sammichele.

La vittoria di sabato scorso contro il Castellana ha rinvigorito le ambizioni playoff del sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino. Dare continuità ai risultati diventa però una condizione fondamentale, “Sabato scorso è stata una partita complicata – esordisce Igor Da Rocha – perché il Castellana ha giocato un’ottima gara. Abbiamo fatto meglio noi, ma il risultato è cambiato solo nel finale. Una vittoria comunque importante perché ci abbiamo creduto fino alla fine portando a casa tre punti frutto del lavoro fatto in questo periodo”.

Giunto ad inizio dicembre, Da Rocha ha saputo subito integrarsi in un contesto che non stava vivendo un momento felice affrontando anche il cambio in panchina. Sono quattro le reti messe a segno dimostrando grande continuità di rendimento, “Con mister Capurso stiamo lavorando bene – dichiara – ha portato grande esperienza e lo stiamo seguendo nelle indicazioni che ci dà. Per me è un onore essere allenato da un tecnico come lui. Anche la società e la città mi hanno accolto bene, abbiamo le migliori condizioni per lavorare e dare il massimo”.

Gara speciale sabato per Da Rocha contro il Sammichele, “Domani sarà un match importante per me visto che l’esordio in Italia è stato vestendo la maglia del Sammichele in Serie A2. Adesso però la storia è cambiata, difendo i colori della Diaz e faremo di tutto per vincere. Abbiamo un obiettivo ben chiaro in questo girone di ritorno – dichiara in chiusura il portoghese – vogliamo un posto ai playoff e cercheremo di dare il massimo per portare la Diaz in alto”.

Diaz-Sammichele sarà trasmessa da Puglia5 in diretta streaming a partire dalle ore 15.55 sulla pagina Facebook Diaz Bisceglie.

Foto: Felice Nichilo