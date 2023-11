Diaz col Senise per rafforzare il primato in B, Cinco e Nettuno in casa a caccia di punti

Nuova vigilia di campionato per il calcio a 5 che domani, 4 novembre, vedrà scendere in campo Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

Match d’alta quota per i biancorossi del presidente Cortellino che nel quarto turno di Serie B, girone G, ospitano al PalaDolmen il Senise. Di Chiano avrà ancora una rotazione ridotta con molta probabilità, ma vincere contro la diretta inseguitrice significherebbe fortificare l’attuale primato in classifica.

Corre il campionato di Serie C1 ed il Futbol Cinco deve cominciare ad accendere i motori. Domani va in scena il nono turno con i ragazzi di mister Tritto chiamati ad ospitare al PalaCosmai il temibile Futsal Barletta. Biscegliesi ultimi in classifica, barlettani secondi in graduatoria e con un ottimo ruolino di marcia negli ultimi tempi.

Turno casalingo anche per il Nettuno che scende in campo per la quinta giornata di C2, girone A, ospitando al Centro Sportivo Aurora l’Altamura C5. Biancoazzurri ultimi in classifica ancora a quota zero e con la peggiore difesa del girone. Di fronte l’Altamura in zona playoff e con due vittorie ottenute su tre gare disputate.