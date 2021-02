Diaz chiamata all’impegno Mirto, Cortellino: “Servirà gioco e carattere”

La Diaz torna a giocare al sabato e lo fa ospitando domani, 13 febbraio ore 16, il Mirto in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Biancorossi reduci dallo scintillante 9-2 inferto al Sammichele, una prova convincente in un derby mai scontato, “Mi è piaciuto lo spettacolo che la squadra ha dato – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – con manovre corali, velocità e gol costruiti, frutto del lavoro fatto in allenamento. Una bella iniezione di fiducia che i ragazzi hanno ridato a tutto l’ambiente”. Biscegliesi che hanno cambiato tanto negli ultimi due mesi, una mini rivoluzione dove il numero uno era consapevole dei rischi da correre, “Era un terno al lotto, sapevamo i rischi che correvamo erano dovuti soprattutto ad una rosa ristretta, poi abbiamo operato con un rinforzo nel mese di gennaio e le cose si sono sistemate. La squadra ha fatto meglio di quanto avessi messo in preventivo e di questo non posso che essere contento, vuol dire che si è lavorato con criterio e con applicazione”.

Lo scorso 3 febbraio capitan Cassanelli e compagni hanno rimediato un 4-3 in casa del Mirto, una gara che ha lasciato l’amaro in bocca e preziosi insegnamenti, “In Calabria abbiamo capito – continua Cortellino – che se vogliamo ambire a posizioni nobili della classifica bisogna avere più carattere e fare punti fuori casa. Adesso mi aspetto un risposta importante dai ragazzi che sicuramente vorranno rifarsi e portare a casa un’altra vittoria importante”. Diaz quinta in classifica con 18 punti in 12 gare disputate, la zona playoff è a portata di mano, cosa serve per raggiungerla ce lo dice il numero uno biancorosso, “Sono fiducioso, bisogna continuare su questa strada, penso che dobbiamo lavorare partita dopo partita e poi faremo i conti alla fine”.

Diaz-Mirto sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 a partire dalle ore 15.55 e trasmessa sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.