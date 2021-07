Diaz, che colpo! Ufficiale l’acquisto di Nico Pedone

È un’autentica bomba di mercato, quella messa a segno dalla Diaz che nella mattinata odierna ufficializza l’accordo per la stagione 2021/22 con Nico Pedone.

Centrale classe ’88, biscegliese doc, Pedone ha cominciato la carriera nel settore giovanile del Bisceglie C5, vincendo una Coppa Italia Under 21 contro il Napoli di Borruto. La consacrazione arriva con l’approdo al Real Molfetta, dove il neo acquisto biancorosso dimostra doti morali e sportive di altissimo profilo. Il primo ritorno nella sua città natale lo vede vestire la maglia del Futsal Bisceglie con la quale ottiene una promozione in A2 e l’anno successivo sfiora al serie A chiudendo al secondo posto in classifica. Ancora neroazzurro prima di tornare a Molfetta indossando la fascia da capitano delle Aquile che contribuirà a portare in alto. Cinque anni contraddistinti da una scalata partita dalla serie C1 e terminata con la promozione in A2, oltre a coppe Italia regionali e nazionali di C e quella di B sfiorata nella passata stagione.

Adesso il nuovo ritorno della città dei Dolmen come racconta lo stesso Pedone, “Ho scelto la Diaz perché quando Bisceglie chiama è sempre un’emozione. La mia carriera è stata tra Bisceglie e Molfetta, due città che porto sempre nel cuore. Mi ha convinto la serietà del progetto e delle persone – sottolinea – e non ci ho pensato due volte ad accettare. Torno a Bisceglie con l’obiettivo di fare bene. Voglio aiutare la società a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Una Diaz affrontata da avversario e già temibile, adesso che è parte integrante del progetto, Pedone dice la sua, “E’ una Diaz in crescita costante, ma bisogna sempre alzare l’asticella, ci vuole una mentalità vincente, tanto lavoro e abnegazione se si vogliono raggiugere obiettivi importanti. La serie B – continua – è un campionato duro e difficile, la società si sta muovendo bene sul mercato, vogliamo lottare per arrivare ai playoff che sarebbe un nuovo traguardo per questa società”. La nuova Diaz di mister Danisi comincia a prendere forma, cosa servirà per fare bene prova a dirlo Pedone, “Sarà un gruppo nuovo, bisogna compattarci prima possibile ed essere squadra dal primo giorno, la serie B non ti aspetta – conclude il centrale della Diaz – bisogna partire bene e sbagliare il meno possibile durante il percorso”.