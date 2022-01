Diaz cerca i tre punti in Molise, derby della BAT per il Cinco, Nettuno in casa

L’ultimo sabato del mese di gennaio coincide con il ritorno in campo per le compagini biscegliesi militanti nei campionati regionali, oltre all trasferta per la Diaz.

I biancorossi di Capurso, reduci dal pareggio interno contro il Sammichele, vogliono proseguire la striscia positiva di risultati nel match contro lo Chaminade, nell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato cadetto girone G, seconda di ritorno. La Diaz ha tutti i favori del pronostico in quanto affronterà il fanalino di coda ed ha la ghiotta opportunità di agguantare il quinto posto. Il tecnico biscegliese dovrà fare a meno di De Liso appiedato per due turni dal Giudice Sportivo con Caggianelli e De Vincenzo in diffida. La contesa, in programma al “Don Luigi Sturzo” di Campobasso alle ore 16.00, sarà diretta da Ivano Pubblico di Roma1 coadiuvato da Giuseppe Crincoli die Giuseppe Gizzi sempre di Termoli.

Mezz’ora prima, al “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia, tornerà in campo il Futbol Cinco ospite del Futsal Barletta nel primo turno di ritorno del massimo torneo regionale. I nerazzurri, sono reduci dalla vittoria nel primo turno della Coppa Italia riservata alle compagini militanti in serie C (martedì 1 febbraio se la vedranno il New Taranto calcio a 5) e vogliono dare continuità a quanto di buono fatto nell’ultimo appuntamento del 2021. Di fronte un Futsal Barletta che attualmente occupa la quarta posizione in graduatoria e mette nel mirino il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Nel match d’andata i biscegliesi si imposero per 5-4. Statistiche alla mano, non si esclude un match con tante reti considerando che i biancorossi ne hanno siglati 70 (secondo miglior attacco) contro i 55 del Cinco. Per quanto riguarda il reparto difensivo, si scontrano due compagini che detengono il terzo e quarto peggior reparto avendo subito rispettivamente 63 e 60 gol (peggio solo Futsal Brindisi e Futsal Monte Sant’Angelo). Dirigerà la gara Paolo Giovanni Laghetti di Taranto affiancato da Antonio Ciniero di Brindisi.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il Poggiorsini nella dodicesima giornata del campionato C2 girone A. Entrambe le squadre puntano ad iniziare nel migliore dei modi l’anno. Partita affidata a Cosimo Damiano Vino di Barletta. Fischio d’inizio alle ore 16.00.