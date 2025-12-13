Campioni d’inverno con un turno d’anticipo, ritorno alla vittoria dopo tre giornate. E’ un sabato positivo per Diaz e Nettuno che ottengono l’intera posta in palio nelle gare che si sono disputate sabato 13 Dicembre.
I biancorossi rispettano il pronostico battendo in trasferta per 6-3 l’Aradeo nell’undicesima nonchè penultima giornata del torneo cadetto girone G. Protagonista dell’incontro è stato Salguero artefice di una tripletta a cui si aggiungono la doppietta di Sasso ed il sigillo di De Cillis. Per i padroni di casa doppetta di Silvano e gol di Giaracuni. La Diaz sale a quota 27 punti staccando di cinque lunghezze il Cetraro battuto per 8-4 dal Carovigno. Sabato prossimo ultima d’andata con il Grimal Barletta.
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G
Termina al primo turno il cammino in Coppa Italia regionale del Futbol Cinco, sconfitto 8-1 in casa dell’Eraclio. Al Pala Disfida i padroni di casa chiudono il discorso con il 3-0 della prima frazione. Nella ripresa i barlettani dilagano grazie alle doppiette di Seccia e Mazzuoccolo, oltre i gol di Allegretti, Dimatteo, Sellitri e Cristiani. Per i biscegliesi rete della bandiera a firma Montarone.
Sorride anche il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” supera per 7-6 il Boemondo calcio a 5 grazie alla tripletta di Palermo rimpinguata dagli acuti di Carabellese, Valente, Lamanuzzi e Losapio. I biancazzurri, con i tre punti conquistati, salgono a quota 10 punti e sabato prossimo si recheranno al “Pala Colombo” di Ruvo per affrontare il Byre Ruvo nel quarto nonchè penultimo turno di Coppa Puglia.
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A
Foto: Diaz Bisceglie