Diaz campione d’inverno, Cinco ko, Nettuno corsaro/RISULTATI E CLASSIFICA

Due vittorie ed un ko di misura. Sono questi gli esiti delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

La Diaz batte per 5-2 il Brindisi conquistando il settimo successo stagionale e diventando campione d’inverno. Le reti biancorosse portano le firme di Rappa e Dell’Olio, autori di una doppietta a testa a cui si aggiunge l’acuto di De Cillis. I biscegliesi chiudono il girone d’andata con 24 punti con tre lunghezze di vantaggio sul Soverato battuto per 7-6 dal Bernalda. Sabato prossimo prima di ritorno contro il Noci.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Non sfigura il Futbol Cinco sconfitto per 3-2 dalla capolista Real Molfetta. I gol dei nerazzurri portano la firma di Sinigaglia (doppietta). Per i padroni di casa invece, a segno Andriani e De Liso autore di due reti. Il Futbol Cinco resta a quota 5 lunghezze e sabato prossimo ospiterà al “Pala Cosmai” il Cus Bari.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Seconda vittoria consecutiva per il Nettuno che sbanca il domicilio dell’Azetium Rutigliano per 4-2 nel turno numero 12 del torneo serie C2 girone A. Protagonista dell’incontro è stato Canaletti artefice di una tripletta rimpinguata dal gol di Lamanuzzi. I biancazzurri salgono a quota 15 punti e, nel prossimo turno in programma sabato 18 Gennaio se la vedrà al “Centro Sportivo Aurora” la vicecapolista Futsal Monte Sant’Angelo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo