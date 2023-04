Diaz cala il poker al Noci, Nettuno ko con il Foggia / CLASSIFICHE

Sabato in chiaroscuro per Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 29 aprile per l’ultima giornata della regular season.

I biancorossi di Capurso tornano alla vittoria superando al “Paladolmen” per 4-1 il Futsal Noci nel ventiseiesimo turno del campionato serie B girone G. I padroni di casa sbloccano il risultato al 5’10” con Alemao. Quando mancano 1’47” dall’intervallo, gli ospiti pareggiano i conti con Chiantera che supera Graziani con un chirurgica conclusione. L’1-1 perdura sino a 17’34’ della seconda frazione di gioco quando Pedone sigla la seconda marcatura biscegliese sfruttando al meglio un contropiede. La gara si mette in discesa per la Diaz che, al 19’13” si porta sul 3-1 con un colpo di testa da parte di Di Benedetto precedendo la doppietta di giornata da parte di Alemao artefice di un tiro dalla distanza a porta sguarnita.

Con l’affermazione ottenuta, la Diaz chiude la stagione regolare al quinto posto con 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il sodalizio del presidente Cortellino tornerà in campo sabato 13 maggio per la seconda fase dei playoff promozione in serie A2.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Si conclude con una sconfitta invece, la stagione regolare del Nettuno battuto per 10-4 dal Cus Foggia nel trentesimo incontro del torneo serie C2 girone A. Le reti biscegliesi portano la firma di Carabellese (doppietta) a cui si aggiungono i sigilli di Gadaleta e Gentile. I biancazzurri chiudono la regular season al nono posto con 37 punti in compagnia del Futura Bitonto, con 173 gol realizzati (reparto offensivo più prolifico del girone) e 149 reti al passivo (terza peggior difesa).

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo