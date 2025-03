Diaz perde lo spareggio promozione, Cinco cede alla capolista, ko anche il Nettuno / CLASSIFICA

Tre sconfitte su tre. Questo è il bilancio delle gare con protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 8 marzo.

I biancorossi di Di Chiano cedono per 6-4 nel big match contro il Soverato. Ai biscegliesi non bastano la doppietta di De Cillis e gli acuti di Pedone e Sasso. Per i calabresi invece, quaterna di Piovesan (che raggiunge quota 50 gol in campionato) a cui si aggiungono i sigilli di Donato ed Ecclestini. La Diaz resta a quota 39 punti e vede la vetta allontanarsi di quattro lunghezze sebbene attenda l’esito del ricorso con l’Alta Futsal ed abbia riposato. Sabato prossimo i biscegliesi se la vedranno con il Nausicaa.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta interna anche per il Futbol Cinco battuto per 10-5 dalla capolista Just Mola. Delle dieci reti messe a segno dai molesi ben sei portano la firma di Juan Cruz a cui si sommano le marcature di Ventrella, Di Vagno, Menini e Montelli. Per i nerazzurri a segno L’Erario (tripletta), D’Elia e De Cillis. I ragazzi di Tritto restano a 15 lunghezze e sabato prossimo si recheranno al “Pala Colombo” per affrontare il Ruvo.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Secondo ko di fila per il Nettuno che cede per per 5-3 nel derby della sesta provincia con l’Eraclio. Per i biancazzurri gol di La Notte (doppietta) e Losapio. Il sodalizio del presidente Papagni resta a 22 punti e torneranno in campo sabato 22 per affrontare il Jovis Natio.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco