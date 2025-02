Diaz cade ad Altamura, pari del Cinco, Nettuno supera il Lucera / CLASSIFICA

Una vittoria in trasferta, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo l’esito delle tre gare che ha visto coinvolte Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 8 Febbraio.

Primo ko in campionato per i biancorossi di Di Chiano che cedono per 4-2 contro l’Alta Futsal nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato cadetto girone G. Ai biscegliesi non basta la doppietta di De Cillis (che ha raggiunto i 30 gol in campionato). Per i padroni di casa doppietta di Ardino e i sigilli di Maiullari e Perrucci. Nonostante il ko, la Diaz resta in testa con 33 punti in compagnia del Soverato. Sabato prossimo turno casalingo con il Ferrandina.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pari e rimpianti per il Futbol Cinco che impatta per 2-2 contro il Cassano delle Murge. I nerazzurri chiudono il primo tempo avanti per 2-0 in virtù delle reti di D’Elia e Sinigaglia. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Alemao il quale sigla il gol del definitivo 2-2. Cinco che prosegue la serie positiva di risultati casalinghi e si porta a 9 lunghezze. Sabato prossimo trasferta a Conversano.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

L’unica vittoria di giornata arriva dal Nettuno che rispetta i pronostici e batte per 7-5 il Lucera grazie alla tripletta di Spadavecchia, doppietta di Maurizio Valente e acuti di Federico Valente e La Notte. Per i biancazzurri di mister Landriscina si tratta del secondo successo in sette giorni e si avvicina alla zona playoff. Nel prossimo turno, al “Centro Sportivo Aurora” arriva la capolista San Ferdinando.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco