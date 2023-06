Diaz Bisceglie, ufficiale il ritorno in panchina di Giuseppe Di Chiano

La Asd Diaz Bisceglie comunica in via ufficiale che sarà Giuseppe Di Chiano il nuovo tecnico della prima squadra a partire dal prossimo 1 luglio.

Origini tranesi, biscegliese a tutti gli effetti vivendo da anni nella città dei Dolmen, per Di Chiano si tratta di un ritorno alla corte del presidente Giuseppe Cortellino dopo il quadriennio 2017-2021 che consentì alla Diaz si approdare nei campionati nazionali e diventarne una realtà stabile ed apprezzata a tutte le latitudini.

Per mister Di Chiano anche una esperienza positiva in Serie A femminile con il Bisceglie due stagioni orsono. Adesso il ritorno in biancorosso per partire con un nuovo progetto all’insegna del lavoro e della voglia di essere protagonisti nella prossima Serie B.