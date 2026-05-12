Diaz Bisceglie, prime conferme in vista dell’esordio in Serie A2

La stagione 2025/2026 non è ancora ufficialmente conclusa, ma la Diaz Bisceglie inizia già a programmare il futuro in vista dello storico debutto in Serie A2.

La società presieduta da Giuseppe Cortellino ha annunciato le prime conferme che rappresentano basi solide per affrontare la nuova avventura nel futsal nazionale.

Il primo rinnovo ufficializzato è quello dello spagnolo Jesus Salguero, tra i protagonisti della promozione in Serie A2. Il laterale iberico ha chiuso la stagione con numeri di assoluto rilievo: 24 reti e 21 assist, contributo decisivo nella vittoria del campionato di Serie B e testimonianza delle sue qualità tecniche e realizzative.

Confermato anche il tecnico Giuseppe Di Chiano, artefice della storica promozione biancorossa. Dopo diversi tentativi nelle stagioni precedenti, l’allenatore è riuscito a condurre la Diaz nella terza categoria del futsal italiano, centrando inoltre una prestigiosa partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia conclusa con l’approdo alle semifinali.

Continuerà il suo percorso in biancorosso anche il capitano Nico Pedone, punto di riferimento della squadra e uomo d’esperienza che guiderà la Diaz anche nel campionato di A2. Il centrale biscegliese, classe 1988, ha raggiunto in questa stagione il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Diaz e si prepara ora ad affrontare una nuova sfida con entusiasmo e motivazioni ancora maggiori. (credit foto: Divisione Calcio a 5)