Diaz Bisceglie, confermato anche Dell’Olio: “Pronti alla nuova sfida in A2”

La Diaz Bisceglie continua a costruire l’organico per la stagione 2026/27 e, dopo i rinnovi di mister Giuseppe Di Chiano e del capitano Nico Pedone, arriva anche la conferma di Silvio Dell’Olio.

Per il laterale offensivo classe 1990 sarà la terza stagione consecutiva in maglia biancorossa. Nell’ultima annata “Speedy” ha ancora una volta dimostrato tutta la sua importanza nello scacchiere della Diaz, chiudendo il campionato con 13 reti e 14 assist.

«La stagione appena conclusa – commenta Dell’Olio – si può riassumere con una sola parola: straordinaria. È stato un percorso lungo, affrontato da grande squadra e da grande gruppo. Nei momenti difficili abbiamo sempre dimostrato esperienza e compattezza. Tutto questo è stato possibile grazie ai sacrifici, alla passione e alla voglia di scrivere la storia della società».

Dell’Olio ha poi sottolineato il proprio ruolo all’interno del gruppo: «Cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra e soprattutto dei più giovani, sempre con umiltà, spirito di sacrificio e dedizione al lavoro». Infine, uno sguardo alla prossima stagione e alla nuova avventura in Serie A2:

«Saremo una matricola e per molti sarà una categoria nuova, ma ci faremo trovare pronti. L’approccio sarà fondamentale e lo affronteremo con entusiasmo e voglia di sorprendere. Non vedo l’ora di ripartire». (credit foto: Felice Nichilo)