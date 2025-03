Diaz- Bernalda non disputata, pareggi per Cinco e Nettuno / CLASSIFICA

Due pareggi ed una partita non disputata. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto coinvolte le tre portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

I biancorossi di Di Chiano non hanno giocato la partita contro il Bernalda in programma al Palazzetto dello Sport di Turi valevole per il ventunesimo turno del campionato cadetto girone G. Il verdetto sarà deciso dal Giudice Sportivo. In classifica la Diaz resta sempre al secondo posto con 39 punti e sabato prossimo chiuderà la stagione regolare con il Brindisi.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pirotecnico pareggio per il Cinco che impatta per 6-6 con il Volare Polignano nella ventiseiesima giornata del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri tripletta di L’Erario, doppietta di De Cillis e gol di Sinigaglia mentre, per gli ospiti doppiette per Martinez e Manelli a cui si aggiungono i sigilli di Laarbi e Palattella. Il Cinco chiude il campionato al terzultimo posto con 22 punti frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte. 94 reti siglate e 140 subite.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Si chiude con un pari per 4-4 il campionato del Nettuno di scena a Rutigliano contro l’Audax. Per i biancazzurri gol di Federico Valente, Spadavecchia, Losapio e Papagni. I ragazzi di Landriscina concludono la stagione regolare con 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 10 ko.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco