Futsal: Diaz batte Potenza e vola in vetta, sconfitte per Cinco e Nettuno / CLASSIFICA

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di oggi.

I biancorossi di Di Chiano battono al “Pala Cosmai” il Potenza per 5-3 grazie alle doppiette di De Cillis e Salguero a cui si aggiunge il sigillo di Dell’Olio. Per la Diaz, si tratta del sesto successo in sette giornate, il terzo consecutivo ed il coronamento di una settimana più che positiva considerando l’esito positivo del ricorso presentato nel match contro il Brindisi.

I biscegliesi comandano la classifica del torneo cadetto girone G con 18 punti e sabato prossimo saranno di scena a Mola ospiti del Just Mola vittorioso per 3-1 sul Pisticci.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Nuova sconfitta per il Cinco battuto per 4-2 dal Cus Foggia nell’undicesimo incontro del campionato serie C1. I nerazzurri avevano chiuso il primo tempo per 2-1 grazie ai gol di Sinigaglia e Favarò mentre, per i foggiani gol di Manzella. Nella ripresa, per il Cus vanno a segno Molina, Tatulli e Bruno. Cinco sempre all’ultimo posto con 3 punti. Sabato prossimo sfida al “Pala Cosmai” contro la capolista Cassano.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Ko interno per il Nettuno che soccombe per 7-1 con il Melphicta. La rete biancazzurra porta la firma di Lamanuzzi invece, per i molfettesi tripletta di Di Grumo e acuti di Tammacco, Bufi, Gadaleta e Murolo. I biscegliesi restano a 7 punti. Sabato prossimo turno di Coppa a Giovinazzo contro il Jovis Natio.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Rino Romanelli