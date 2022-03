Diaz batte anche il Palo, Cinco vince di misura, Nettuno ko a Terlizzi

Due vittorie in tre gare. E’ questo il resoconto delle gare che ha visto coinvolte le biscegliesi Diaz, Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 5 marzo.

I biancorossi di Capurso superano per 2-1 al “Paladolmen” la Dream Team Palo del Colle bissando il successo ottenuto contro il Bitonto. La gara si sblocca dopo 42” con Nelson abile a concretizzare un’azione corale con protagonisti Sasso, Pedone e Di Benedetto (quest’ultimo autore dell’assist). Venti secondi più tardi arriva il pareggio ospite con una puntata da banda sinistra di Solimini che ha sorpreso Giannantonio. Nella ripresa vengono espulsi Nelson per i biscegliesi e Fininho per gli ospiti e, quando mancano 4′ alla sirena Pedone ruba palla al diretto avversario e con una potente conclusione fulmina Stasi. Ad un minuto dalla fine, Marolla centra il palo interno a Giannatonio facendo correre un brivido sulla schiena dei componenti compagine locale. La Diaz centra il decimo successo stagionale portandosi a quota 33 punti consolidando la quinta posizione e riducendo il gap da Torremaggiore e Dream Team Palo del Colle rispettivamente terza e quarta forza del girone. Nel prossimo turno, in programma sabato 12 marzo, i biscegliesi si recheranno nella tana del Senise.

Seconda affermazione consecutiva per il Futbol Cinco che sbanca il “Pala Colombo” di Ruvo battendo per 4-3 il Barletta calcio a 5 grazie alle doppiette di De Cillis e D’Elia. Con i tre punti conquistati, i nerazzurri si portano a quota 25 in classifica allontanandosi sempre più dalla zona calda della graduatoria. Martedì 8 i ragazzi di Tritto scenderanno nuovamente in campo per affrontare al “Paladolmen” l’Alta Futsal Altamura.

Ko esterno per il Nettuno che cede per 4-1 alla vicecapolista Terlizzi. La rete dei biancazzurri porta la firma di Preziosa. I biancazzurri restano a 7 punti in classifica e sabato prossimo ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” l’Olympia Palo.

Foto: Felice Nichilo