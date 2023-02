Diaz batte a domicilio il Castellana, Cinco cade in Salento, pari per il Nettuno / CLASSIFICHE

Una vittoria, un pareggio ed un ko. Sono questi gli esiti delle partite che ha visto protsgoniste Diaz,Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 11 febbraio.

Affermazione esterna della Diaz che al PalaLagravinese si impone 4-1 sul Castellana nel diciottesimo turno di Serie B, girone G. Il giovane Rodriguez sblocca il risultato nel primo tempo. Nella ripresa Diaz che raddoppia, Console accorcia, poi i biancorossi la chiudono. Doppietta per Divincenzo, solito gol di bomber Alemao.

I nerazzurri di Tritto cadono per 15-7 sul terreno dell’Aradeo nel match valevole per il diciottesimo turno del massimo torneo regionale. Le reti biscegliesi portano la firma di Uva, autore di una doppietta, L’Erario, Tritto, Sinigaglia e Cosmai. Il Cinco rimane a centro classifica con 21 punti e sabato prossimo ospiteranno al “Pala Cosmai” l’Alta Futsal che ha battuto per 5-2 il Futsal Terlizzi.

Pirotecnico 6-6 tra Nettuno e Public Molfetta nel ventesimo turno del torneo serie C2 girone A. Per i ragazzi di Cangelli a segno De Cillis (tripletta), Landriscina, Salerno e Papagni. Il punto conquistato permette ai biancazzurri di portarsi a quota 18. Martedì sera alle ore 21, il sodalizio del presidente Papagni tornerà in campo per affrontare, al “Centro Sportivo Aurora”, il Cus Foggia nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Puglia. Si partirà dal 5-4 a favore dei foggiani. Fischio d’inizio ore 21.00. Il campionato invece, ritornerà martedì 21 febbraio e, in tale occasione, il Nettuno ospiterà l’Emmebi Giovinazzo.

