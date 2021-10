Diaz attende il Venafro, Cinco nella tana del Taranto, Nettuno ospita il Terlizzi

L’ultimo weekend del mese di ottobre ha in programma due partite casalinghe ed un match in trasferta per le tre portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 30 ottobre alle ore 15 e 16.00.

Obiettivo riscatto per i biancorossi di Danisi che puntano al secondo successo consecutivo casalingo contro lo Sporting Venafro nella gara che si disputerà al “Paladolmen” e valevole per il quarto turno d’andata del campionato serie B girone G. Una partita tutt’altro che semplice considerando il morale degli ospiti reduci dal successo per 7-3 sul Senise e puntano ad avvicinarsi al duo di testa Canosa e Torremaggiore. Dei 10 gol fatti dal Venafro, 3 portano la firma di La Bella autore di una doppietta nell’ultima gara. Al contempo, i ragazzi di Tavone, detengono la seconda miglior difesa del girone con 5 gol subiti contro gli 11 della Diaz.

Alle ore 15.00, al “Palamazzola” di Taranto, scenderà il Futbol Cinco che se la vedrà con i locali del New Team nella sesta giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. I nerazzurri di Tritto, rinvigoriti dal successo interno sull’Aradeo, puntano a proseguire la striscia di risultati positivi per assestarsi nelle posizioni medio-alte della graduatoria con il quinto posto attualmente distante due lunghezze. Di fronte un New Team Taranto voglioso di dimenticare la battuta d’arresto maturata contro il Barletta calcio a5. Si prospetta una gara ricca di reti considerando la proficuità delle due squadre. Cinco a segno in 25 occasioni (quarto miglior attacco del girone) e Taranto che ha siglato sinora 22 gol. (9 portano la firma di Buttiglione). Gli jonici inoltre, detengono la seconda miglior difesa con 16 marcature subite. La gara sarà diretta da Davide Sernicola di Brindisi affiancato da Francesco Chimienti di Bari.

Chiude la giornata la gara tra Nettuno e Futsal Terlizzi in programma al “Centro Sportivo Aurora” nel terzo turno del campionato serie C2 girone A. Si prospetta una contesa da tripla considerando la voglia di continuità da parte dei biscegliesi rinvigoriti dal successo contro l’Audax San Severo e l’intento degli ospiti di mantenersi al ridosso delle capoliste Cus Bari e Cus Foggia. L’arbitro designato per l’incontro è Mario Peschechera di Barletta.

Il 2 novembre partirà infine, la Coppa Puglia riservata alle compagini militanti nel campionato di serie C2. La compagine del presidente Papagni se la vedrà con il Grimal Team con il match d’andata che si giocherà a Barletta martedì 9 novembre alle ore 21.