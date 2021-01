Diaz attende il Torremaggiore, Sasso: “C’è poco da dire, bisogna vincere”

Vigilia del terzo match in appena una settimana per la Diaz, domani (ore 16) impegnata nuovamente al PalaDolmen affrontando il Torremaggiore nel match valido per la quindicesima giornata di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Le due sconfitte consecutive contro Itria e Aquile Molfetta non hanno demoralizzato il gruppo allenato da Giuseppe Di Chiano, consapevole della propria forza, “Contro Molfetta abbiamo da recriminare – esordisce Roberto Sasso – per qualche palla gol di troppo non concretizzata. Dovevamo essere più cattivi anche in fase difensiva, anche se sono abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un buon futsal contro un’ottima squadra”. Diaz che nell’ultimo mese sembra aver trovato la ricetta giusta per esprimere in campo quanto viene provato in settimana, “Nell’ultimo mese abbiamo affrontato Bitonto, Itria e Molfetta – ricorda Sasso – squadre attrezzate e molto toste. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, peccato per il finale di Cisternino dove siamo rimasti in partita sino all’espulsione di Cassanelli, poi in pochi giorni non era facile recuperare le forze per giocare contro un Molfetta che ha una rotazione più ampia della nostra e che il sabato precedente aveva riposato. Sappiamo che possiamo dare di più e lo dimostreremo nel proseguo della stagione”.

Domani c’è da confrontarsi con il Torremaggiore di Olivieri, avanti di due punti in classifica rispetto ai biscegliesi, ma con una gara in più disputata, “In riferimento alla gara di domani contro il Torremaggiore c’è poco da dire. Il bello di questo sport – afferma il laterale biancorosso – è che settimana dopo settimana ti dà la possibilità di riscattarti, e noi lo dobbiamo fare, dobbiamo vincere”. Sulle prospettive in avvio di 2021 per la Diaz, Roberto Sasso dice la sua, “La società ha un progetto ambizioso, la dirigenza non ci mette pressione ma sappiamo quanto ci tiene, noi andiamo avanti partita dopo partita. I playoff non sono un sogno lontano – conclude il calcettista della Diaz – con il giusto spirito un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune non ha limiti”.

Diaz-Torremaggiore sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 a partire dalla ore 15.55 sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.