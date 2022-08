Diaz al lavoro in vista del prossimo campionato di Serie B

Con il raduno e la prima sgambata effettuata, è cominciata ieri la stagione 2022/23 per la Diaz Bisceglie che si appresta a prender parte per la quinta stagione consecutiva al campionato di Serie B di futsal.

Nel pomeriggio raduno al PalaDolmen e tradizionale discorso da parte del presidente Giuseppe Cortellino e della dirigenza, poi tutti in campo per ricominciare a prendere confidenza con le tavole dello storico palasport biscegliese. Tanta curiosità, inevitabilmente, per i volti nuovi: da Alemao ad Allison, passando per Lopopolo e Filannino.

Il gruppo, guidato dal neo capitano Nico Pedone, si è subito messo a disposizione del preparatore atletico Marco Cirilli e del vice allenatore Giacomo Di Pinto, mentre i portieri sono stati affidati ad Antonio Liso. Il tutto sotto l’attenta supervisione di mister Leopoldo Capurso.

La squadra si allenerà per tutta la settimana, previsto sabato pomeriggio, 3 settembre, un test amichevole contro l’Audace Monopoli al PalaDolmen.