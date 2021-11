Diaz agguanta il pari nel finale, Cinco sull’ottovolante, Nettuno ko

Una vittoria esterna, un pareggio al fotofinish e una sconfitta di misura. Questo è il bilancio dei match con protagoniste le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nell’ultimo weekend di Novembre.

Mezzo passo falso dei ragazzi di Danisi i quali, al “Paladolmen”, pareggiano per 3-3 contro il fanalino di coda Senise nell’ottavo turno del campionato cadetto girone G. Match in salita per i biscegliesi che vanno sotto al 6′ del primo tempo con l’autorete di De Liso. Sei giri di lancette dopo, gli ospiti raddoppiano con De Fina. Nella ripresa, dopo 4’30” Cassanelli accorcia le distanze. L’1-2 dura sino al 7’30” quando Grandinetti sigla la terza rete dei lucani. A questo punto, mister Danisi gioca la carta del quinto di movimento. Mossa premiata al 15′ quando Caggianelli mette a segno il gol del provvisorio 2-3 e, a pochi secondi della sirena, Di Vincenzo firma il definitivo 3-3. In virtù del pareggio casalingo, la Diaz si porta a quota 9 punti in compagnia del Sammichele battuto in casa dal Canosa. I biscegliesi osserveranno un turno di riposo e scenderanno nuovamente in campo sabato 11 dicembre contro il Mirto.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pronto riscatto del Futbol Cinco che supera in trasferta per 8-3 il Futsal Brindisi nell’undicesimo incontro del massimo torneo regionale di futsal. Le reti nerazzurre portano la firma di Sinigaglia e De Cillis, artefici di una doppietta a cui si aggiungono i sigilli di Salerno, Uva, Cassanelli e Garofoli. Per i padroni di casa invece, due gol di Caselli e acuto di Carbone. Grazie alla vittoria odierna, la seconda consecutiva lontano dalle mura amiche, il Cinco si porta in quinta posizione in classifica con 16 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 4 dicembre, ospiterà sulle tavole del “Paladolmen” l’Eraclio calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Nuovo ko per il Nettuno battuto per 1-0 in casa dall’Audax Rutigliano nell’ottava giornata d’andata del campionato serie C2 girone A. Decisiva, ai fini del risultato la marcatura di Creatore. Per i biancazzurri si tratta della quinta battuta d’arresto consecutiva e rimangono al penultimo posto in graduatoria con 3 punti. Sabato prossimo, trasferta ad Altamura contro la Pellegrino Sport.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo