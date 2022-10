Diaz a valanga sul Potenza, sconfitte Futbol Cinco e Nettuno /CLASSIFICA

Una larga vittoria e due sconfitte. Questo è il bilancio dei match che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 22 ottobre.

I biancorossi di Capurso superano in trasferta per 10-3 il Città di Potenza riscattando la sconfitta maturata nel turno precedente. Gara messa sui binari giusti sin dal primo tempo, chiuso 5-1. Nella ripresa altre cinque reti chiudono la contesa. Alemao autore di una tripletta, doppiette per Di Benedetto e Filannino, in gol anche Allison ed il secondo portiere Graziani, oltre ad un autogol Con i tre punti conquistati, i biscegliesi si portano a quota 9 punti alle spalle della capolista New Team Taranto. Nel prossimo turno, i programma sabato 29 ottobre, la Diaz ospiterà al “Paladolmen” il Castellana c5.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Cade invece il Futbol Cinco battuto, dinanzi al proprio pubblico, per 4-3 dall’Aradeo. Eppure la gara per i nerazzurri si era incanalata sui giusti binari con la doppietta di Sinigaglia. Gli ospiti reagiscono e ribaltano la situazione con la tripletta di Lacerda rimpinguato dal sigillo di Tundo. Il gol di Russo serve per ammorbidire il passivo dei ragazzi allenati da Tritto. Futbol Cinco che rimane sempre con 6 punti. Sabato prossimo trasferta ad Altamura tana dell’Alta Futsal.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Nuova sconfitta per il Nettuno che cede in casa per 9-2 contro il Just Mola. Per i biancazzurri a segno De Cillis. Per gli ospiti invece, Bruno Mazzilli con un poker a cui si aggiunge la tripletta di Gianluigi Mazzilli e le reti Albanese e Lioce. Nettuno sempre al palo e, nel prossimo turno, affronterà a Barletta l’Eraclio calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A