Diaz a valanga, Cinco e Nettuno ko/ CLASSIFICA

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste le tre biscegliesi Diaz, Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 21 Febbraio.

I biancorossi di Di Chiano battono per 7-1 il Città di Potenza centrando il quindicesimo successo nella regular season. A segno Salguero (tripletta), Di Ciaula, Lovino, Iodice e Campana. I biscegliesi, con i tre punti conquistati, salgono a quota 45 mantenendo un vantaggio di 5 lunghezze sul Cetraro compiendo un altro passo verso l’A2. Sabato prossimo derby pugliese con il Just Mola.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta esterna per il Cinco battuto per 5-1 dalla capolista Futsal Andria. Per i nerazzurri rete di Sinigaglia mentre, per la compagine andriese gol di D’Oronzo (doppietta), Somma, Filannino e Miccoli. Il Futbol Cinco resta sempre all’ultimo posto con 10 punti e sabato prossimo se la vedrà con il San Ferdinando.

Cade anche il Nettuno che cede in casa per 4-2 all’Adriatica Barletta. Ai biscegliesi non bastano gli acuti di Lamanuzzi e La Notte. Per i barlettani a segno Verderosa e Dicandia artefici di due gol a testa. I biancazzurri rimangono a 16 punti e nel prossimo turno affronteranno il Melphicta.

