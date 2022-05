Diaz a Torremaggiore per il playoff promozione, Pedone: “Bisogna essere perfetti”

Archiviata la stagione regolare con uno storico quarto posto nel girone G di Serie B, la Diaz si appresta a vivere la vigilia del primo turno playoff che la vedrà protagonista in casa del Torremaggiore, sabato 14 maggio alle ore 16.

Biancorossi reduci dal pari esterno sul campo del Castellana che fa da preludio al match in terra foggiana con il morale alto della truppa così come afferma Nico Pedone, “Arriviamo a giocare questo playoff con tanto entusiasmo ed autostima, consapevoli di aver fatto un percorso di primissimo livello da quando è arrivato mister Capurso. Vogliamo arrivare fino in fondo, siamo uomini di sport ed ambiamo al massimo obiettivo. Abbiamo conquistato questo playoff meritatamente e vogliamo giocarcelo fino alla fine”.

Quello contro il Torremaggiore sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. Il primo se lo portò a casa la formazione di Olivieri lo scorso 18 dicembre espugnando 5-1 il PalaDolmen. Cortesia restituita dal sodalizio del presidente Cortellino con la vittoria al “Dalla Chiesa” il 23 aprile (4-3). Adesso però cambia la formula con la gara secca, “Le gare precedenti giocate contro il Torremaggiore – analizza il centrale biscegliese – ci hanno fatto capire che sono una grandissima squadra, hanno meritato il terzo posto, quindi siamo consapevoli che sarà una partita difficilissima anche perché giocheremo davanti al loro pubblico. Noi però conosciamo l’ambiente, abbiamo vinto poche settimane fa e siamo pronti ad affrontare questo tipo di partite. La gara secca sappiamo bene che non ti concede alternative, non si può sbagliare, bisogna essere perfetti e giocare una gara basata sulla grande concentrazione e con una determinazione particolare. Dobbiamo essere – conclude Pedone – quelli del girone di ritorno, dove abbiamo sbagliato pochissimo”. L’incontro sarà diretto da Giovanni Loprete di Catanzaro e Silvio Paoloni di Ascoli Piceno; crono: Stefano Prisco di Lecce.

Torremaggiore-Diaz sarà trasmesso da Puglia5 in diretta streaming a partire dalle ore 15.55.