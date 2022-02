Diaz a di scena a Bitonto, Cinco nel Salento, ghiotta occasione per il Nettuno

L’ultimo sabato del mese di febbraio coincide con tre gare molto interessanti per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 26 tutte alle ore 16.00.

Obiettivo riscatto per la Diaz di scena al “Pala Borsellino” di Bitonto per affrontare il Futsal Bitonto nel diciannovesimo turno del campionato serie B, girone G. I biancorossi puntano a conquistare l’intera posta in palio per consolidare la quinta posizione in graduatoria. I neroverdi d’altro canto, per riscattare il ko maturato nell’ultimo incontro contro il Senise e dare continuità alla striscia positiva di risultati dinanzi al proprio pubblico (2 vittorie nelle ultime due gare affrontate in casa). Tra le due compagini vi sono sette punti di differenza (27 Diaz contro i 20 del Bitonto). Di fronte due squadre poco prolifiche sinora. I biscegliesi hanno segnato 47 reti mentre il Bitonto 43 (secondo peggior attacco del girone). Tuttavia, la Diaz ha subito 47 gol (quarta miglior difesa) contro i 52 della squadra allenata da Chiereghin. Sarà una sfida molto particolare per mister Capurso in quanto se la vedrà con il suo secondo ai tempi del Bisceglie calcio a 5. La gara sarà diretta da Andrea De Luca di Paola coadiuvato da Domenico Saccà di Reggio Calabria. Cronometrista Enrico De Bartolo di Molfetta.

Torna in campo il Futbol Cinco di scena ad Aradeo contro la squadra locale nella quinta giornata del massimo torneo regionale. In palio punti importanti per le due contendenti. I nerazzurri per allontanarsi dalla zona salvezza invece, per i leccesi, di uscire dai bassifondi della graduatoria ed interrompere una astinenza di punti che dura da tre gare. Il Cinco ha ottenuto sinora 19 punti ed ha una lunghezza sulla zona playout. L’Aradeo ne ha conquistati 16 ed occupa la terzultima posizione in graduatoria in compagnia dell’Alta Futsal. Davide Sernicola e Antonio Cirniero di Brindisi dirigeranno la contesa.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il fanalino di coda Audax San Severo. Una partita da non sbagliare per i biancazzurri i quali avranno la ghiotta occasione per tornare a conquistare l’intera posta in palio. L’arbitro designato per l’incontro, valevole per la sedicesima giornata del campionato di C2 girone A, sarà Nicolo De Nicolò di Molfetta.