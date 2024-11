“Diamo un calcio alla discriminazione”, convegno e tornei di futsal a Bisceglie

Lo sport come strumento per contrastare ogni forma di discriminazione, con un focus particolare rivolto alla disparità di sesso. È questo l’argomento al centro del convegno “Allenati contro la violenza”, promosso venerdì 8 novembre a Bisceglie, nella sala conferenze dell’Hotel Salsello alle ore 19, nell’ambito del progetto “Diamo un calcio alla discriminazione”, promosso per il secondo anno dall’Asd Olimpiadi, consolidata realtà nel panorama sportivo pugliese presieduta da Donato Di Liddo.

Nutrito il parterre dei qualificati relatori dell’evento: ai saluti del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, seguiranno infatti gli interventi del Col. Massimiliano Galasso (Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani), Giovanna Capurso (Operatrice CAV “Save” di Trani, operata anche a Bisceglie), Maria Rosaria Basile (Legale CAV Save), Roberta Rigante (Assessore comunale all’Inclusione sociale), Gianni Ferrucci (Psicologo Clinico-Psicoterapeuta), Piera Losciale (designer di formazione magistrale presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, dottoranda in design del prodotto, nonché pallavolista) e dello stesso Donato Di Liddo.

Affermare l’importanza dello sport rispetto al tema della discriminazione sensibilizzando la comunità e promuovendone il virtuoso cambiamento attraverso valori quali l’inclusione ed il rispetto è la missione principale di un’iniziativa che proseguirà nel weekend letteralmente “sul campo” in virtù dello svolgimento di due tornei giovanili di calcio a 5 all’interno del centro sportivo Olimpiadi di via Lamaveta, organizzati da Olimpiadi in collaborazione con New Bisceglie Girls e Asd Amatrice 2016.

Sabato 9 novembre, a partire dalle 15.30, è in programma un torneo femminile riservato a giocatrici Under 13 sempre all’insegna della campagna “Allenati contro la Violenza”, mentre domenica 10, dalle 8.30, spazio ad un’autentica “maratona” sportiva con squadre appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico (in campo le categorie Pulcini ed Esordienti, quindi giovani calciatori nati dal 2011 al 2017), al termine della quale si terrà una ricca premiazione per tutti i partecipanti.