Di Rito e Amoroso trascinano Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Pomeriggio perfetto per Bisceglie ed Unione Calcio che dominano i rispettivi avversari di giornata e conquistano tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato di Eccellenza.

Termina con un eloquente 5-1 la sfida del “Di Liddo” tra Unione Calcio e San Marco con i padroni di casa che tornano al successo dopo quattro turni grazie ad una prestazione eccezionale. La voglia di fare risultato dei ragazzi di mister Rumma emerge immediatamente e dopo appena centoventi secondi di gioco Amoroso porta in vantaggio l’Unione con un preciso diagonale. Gli azzurri non si accontentano di amministrare la situazione e poco prima del ventesimo raddoppiano con Zinetti, abile a superare un difensore e a fulminare il numero uno ospite con un tiro dalla distanza. Nella seconda metà di frazione l’Unione non abbassa mai il livello di concentrazione dimostrando grande attenzione in ogni frangente e ad un minuto dal riposo, il pomeriggio degli ospiti si complica ulteriormente in virtù dell’espulsione comminata dall’arbitro all’esperto Fiorentino. La superiorità numerica viene sfruttata a dovere dai padroni di casa già in avvio di ripresa quando Andriano supera il portiere ospite Silvestri e chiude virtualmente la partita al 51’. Sul punteggio di 3-0, e con un uomo in più, l’Unione abbassa leggermente i ritmi nella fase centrale del secondo tempo ma tra il 73’ e il 76’ approfitta delle difficoltà degli avversari per siglare altre due reti prima con Amoroso, che sigla così la doppietta personale, e poco dopo con il neoentrato Legari. La gara non ha più nulla da dire nel segmento finale eccezion fatta per il gol della bandiera del San Marco che giunge in pieno recupero grazie a Coco.

Grazie al risultato odierno gli azzurri salgono così a quota 7 in graduatoria e posso guardare con ottimismo alla trasferta in programma domenica prossima sul campo del Mola, oggi sconfitto per 3-0 a Canosa.

Rotondo successo anche per il Bisceglie Calcio che viola il terreno di gioco dell’Orta Nova con un perentorio 0-4. Nerazzurri in controllo totale delle operazioni fin dalle prime battute e al 18’ arriva l’episodio che sblocca la contesa. Cannone commette un fallo in area e consente a Di Rito di presentarsi dal dischetto, l’attaccante argentino è freddissimo e trasforma il rigore portando in vantaggio i suoi. I foggiani subiscono il contraccolpo psicologico e cinque minuti più tardi il Bisceglie perviene al raddoppio approfittando dell’autogol siglato da Lamacchia con una sfortunata deviazione. Il doppio vantaggio resta inalterato senza grossi grattacapi per gli uomini di mister Cinque fino all’intervallo e al rientro dal riposo Di Rito, grande protagonista del pomeriggio nerazzurro, mette a segno la doppietta finalizzando al 51’ una bella azione corale della squadra. Il match si chiude sostanzialmente con mezz’ora di anticipo e al 74’ Salguero si iscrive alla festa biscegliese arrotondando il punteggio con la rete del definitivo 0-4.

L’immediato ritorno alla vittoria consente agli stellati di mantenere inalterato il distacco dalla capolista Manfredonia alla vigilia del big match previsto al “Ventura” domenica prossima. Prima di pensare allo scontro diretto, però, il Bisceglie deve preparare nel modo migliore la sfida di ritorno del secondo turno di Coppa Italia contro il Mola, in calendario giovedì 20 ottobre alle ore 15.30. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA