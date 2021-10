Di Prisco-gol e il Bisceglie Calcio abbatte la Virtus Matino / CLASSIFICA

Importantissima affermazione esterna per il Bisceglie Calcio che grazie ad una rete di Di Prisco nel finale strappa tre punti fondamentali sul campo della Virtus Matino nel match valido per il nono turno del campionato di Serie D. Una vittoria raggiunta con grande determinazione al termine di una gara non spettacolare ma molto combattuta da parte di entrambe le formazioni.

Consueto 3-5-2 per mister Rufini con Leonetti e Morra a formare la coppia offensiva, i padroni di casa rispondono con un 4-3-3 con il giovane Ancora al centro dell’attacco. Avvio di gara di marca salentina con Ruibal dopo appena quindici secondi a mettere i brividi alla difesa ospite e Ancora che dopo due minuti prova la conclusione ma non impensierisce Martorel. La risposta del Bisceglie arriva al 13’ con una girata di Morra alta sopra la traversa. Nel corso della prima frazione le emozioni latitano tuttavia i padroni di casa si fanno preferire sul piano del gioco pur non creando grossi pericoli dalle parti di Martorel ad eccezione di un tiro di Graziano a dieci minuti dall’intervallo, deviato in corner dalla retroguardia nerazzurra, e di un tentativo debole di Ancora centoventi secondi più tardi.

Anche l’avvio di ripresa non riserva grosse opportunità alle due squadre con i due tecnici che si affidano a forze fresche dalla panchina nel tentativo di sbloccare una contesa molto statica nella zona centrale del campo. Nel primo scorcio del secondo tempo infatti gli ospiti si vanno vedere solo con una conclusione imprecisa di Morra nella prima azione al rientro dall’intervallo mentre il Matino si affida alle soluzioni dalla distanza di Ancora tutte neutralizzate con tranquillità dal portiere nerazzurro. Anche la girandola di cambi non sembra sortire grossi effetti ma nell’ultimo quarto d’ora di gioco la partita si accende con le due squadre che riescono ad arrivare con maggiore continuità nell’area avversaria. Al 77’ ci prova Fucci per i nerazzurri e il suo tiro costringe Convertini a rifugiarsi in corner. I padroni di casa non stanno a guardare e quattro minuti più tardi si costruiscono una grandissima opportunità sugli sviluppi di un calcio di punizione assegnato dal direttore di gara in virtù di un fallo di Liso al limite dell’area. Marin si incarica della battuta e con una traiettoria velenosa esalta i riflessi di Martorel, sulla ribattuta si avventa Tarantino che, da buona posizione, di testa mette a lato di pochissimo. A cinque minuti dal novantesimo il Bisceglie, però, porta a casa la partita; discesa sull’out di destra di Rubino e cross rasoterra per l’accorrente Di Prisco che con una conclusione chirurgica in diagonale batte Convertini. Il gol subito costringe i salentini ad esporsi al contropiede neroazzurro e all’87’ Liso avrebbe l’opportunità di mettere in ghiaccio il risultato ma il suo tiro dalla distanza termina alto sopra la traversa e ad un giro di lancette dal novantesimo accade di tutto. Azione in contropiede ben orchestrata dai biscegliesi con Leonetti e La Piana che scambiano a meraviglia il pallone, il numero dieci stellato calcia a botta sicura ma trova la pronta risposta di Convertini a negargli lo 0-2; sul ribaltamento di fronte il Matino va ad un passo dall’1-1 con Martorel che respinge una conclusione velenosa sui piedi di Ancora il giovane attaccante si coordina ma a botta sicura centra il palo. Nei minuti di recupero i salentini, mai domi, ci provano ancora e sugli sviluppi di un corner anche Convertini va ad affollare l’area di rigore lasciando sguarnita la propria porta, la difesa nerazzurra libera il pallone, La Piana lo addomestica e ci prova da centrocampo non trovando lo specchio per pochissimi centimetri sfiorando nuovamente lo 0-2. Nei secondi restanti non accade più nulla e il fischio finale del direttore di gara certifica la seconda vittoria consecutiva dei neroazzurri.

Il Bisceglie sale così in nona posizione a quota 12 punti in graduatoria, nel prossimo turno in programma domenica prossima, 7 novembre, Coletti e compagni ospiteranno al “Ventura” il Francavilla del grande ex Nicola Ragno che oggi ha pareggiato per 1-1 con il Nola.

VIRTUS MATINO-BISCEGLIE 0-1 (p.t. 0-0)

VIRTUS MATINO: Convertini, Cavaliere, Graziano, Marin, Michelli, Salto, Tarantino, Grandis (76’ Alemanni), Ancora, Ruibal, Inguscio (76’ Fina). A disp: D’Ippolito, Mudiandambu, D’Amicis, Elia, Monopoli, Calò, Manni. All: Branà

BISCEGLIE: Martorel, Farinola (58’ D’Angelo), Izco, Di Prisco, Leonetti, Barletta (58’ Liso), Coletti, Ligorio (58’ Rubino), Urquiza, Fucci, Morra (63’ La Piana). A disp: Zinfollino, Lorusso, Carbone, Tuttisanti, Marino. All: Rufini

MARCATORI: 85’ Di Prisco

AMMONITI: Izco (B), Barletta (B), Michelli (VM), Di Prisco (B)

ARBITRO: Maccorin (Pordenone). ASSISTENTI: Chiarillo (Moliterno), Di Leo (Policoro).

NOTE: Angoli 4-3. Recupero: pt 1’, st 5’.

